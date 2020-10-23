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Военного атташе Германии вызвали в Минобороны России

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Военного атташе Германии вызвали в Министерство обороны России в связи с участием ФРГ в учениях НАТО, на которых отрабатывается применение ядерного оружия. Об этом 23 октября сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

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«Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast noon и Resilient guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», — передает ТАСС.

Участие личного состава и авиации двойного назначения неядерных стран — членов НАТО, одной из которых является Германия, в отработке ядерного применения оружия нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, это приводит к росту напряженности по линии Россия–НАТО, а также снижению порога применения ядерного оружия и доверия к Европе.

Ранее, 13 октября, стало известно, что ВВС Германии, их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» с целью отработки маневров на случай ядерной войны.

Сообщается, что в маневрах задействованы истребители-бомбардировщики Tornado, способные нести ядерное оружие. Сами учения проходят на авиабазе Нерфених, которая считается альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61.

В то же время на базе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц проходят учения «Несгибаемый страж», на которых отрабатывается защита аэродрома с помощью систем ПВО Patriot.

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