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В Карабахе заявили о бомбардировке ВС Азербайджана города Мартакерт

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Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили в пятницу о бомбардировке азербайджанскими ВС города Мартакерт на севере Карабаха, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр НКР 23 октября.

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«В этот момент вражеские силы бомбят Мартакерт. Применяется военная авиация», — отмечается в сообщении. Примерно в 14:20 (13:20 мск) азербайджанская сторона обстреляла территорию общины Карегях Кашатагского района, используя установку «Град», затем участок дороги Карегях–Бердзор», — отметили в Карабахе.

Как уточняется, военных объектов в районе нет. В результате бомбежки есть разрушения, погибших нет.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана вывели из строя четыре беспилотных летательных аппарата Армении.

Полномасштабные военные действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, но не реализовали договоренность.

До этого в июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

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