Прямой эфир

Чемпионку России по тяжелой атлетике Масхадову дисквалифицировали за допинг

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике Амина Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Медали при CAS: одну награду Сочи у России отобрали, другую — вернули
Спортивный трибунал оправдал биатлонисток Вилухину и Романову, но дисквалификация Зайцевой осталась в силе

Срок дисквалификации начинается 12 августа 2023 года. Отмечается, что спортсменка в настоящее время отбывает восьмилетнюю дисквалификацию, которая началась в августе 2015 года. Таким образом, новая дисквалификация начнется после окончания нынешней.

Кроме того, ФТАР объявила о четырехлетней дисквалификации штангиста Алексея Малюка, которая началась 3 декабря 2019 года.

Ранее, 20 октября, стало известно, что российского легкоатлета Максима Краснова, который специализируется на спортивной ходьбе, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020