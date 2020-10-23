Чемпионку России по тяжелой атлетике Масхадову дисквалифицировали за допинг

Пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике Амина Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 октября на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Срок дисквалификации начинается 12 августа 2023 года. Отмечается, что спортсменка в настоящее время отбывает восьмилетнюю дисквалификацию, которая началась в августе 2015 года. Таким образом, новая дисквалификация начнется после окончания нынешней.

Кроме того, ФТАР объявила о четырехлетней дисквалификации штангиста Алексея Малюка, которая началась 3 декабря 2019 года.

Ранее, 20 октября, стало известно, что российского легкоатлета Максима Краснова, который специализируется на спортивной ходьбе, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.