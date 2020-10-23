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Аналитики назвали детей наиболее активными разносчиками коронавируса

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Дети в 1,5 раза чаще заражают коронавирусом проживающих с ними родственников, чем взрослые. Такую информацию в пятницу, 23 октября, опубликовал столичный оперштаб.

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Согласно аналитическим данным, с 1 июня по 21 октября текущего года 17% детей с подтвержденным коронавирусом заразили проживающих с ними членов семьи. Распространение инфекции произошло вне зависимости от степени тяжести течения заболевания у детей.

«При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тыс. случаев», — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что дети зачастую переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, однако они представляют угрозу для взрослых, особенно людей старшего возраста. В связи с этим граждан призвали ограничить общение несовершеннолетних с пожилыми родственниками.

В свою очередь директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян в пятницу заявил, что предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось.

В начале октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.

Вместе с тем еще в начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова напротив отметила, что дети почти не передают коронавирусную инфекцию взрослым.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

В столице за последние сутки выявлено 5478 новых случаев коронавируса, среди них 9,2% дети. Общее число подтвержденных тестами случаев COVID-19 в городе составило 386 908, скончалось 6249 человек, выздоровел 285 271 пациент.

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