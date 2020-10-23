В Киеве заявили об интересе Анкары к достройке украинской «Мрии»

Турецкая сторона выразила готовность обсуждать вопрос достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия». Об этом в пятницу, 23 октября, заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Совсем экзотической для меня была ситуация, когда во время визита мы коснулись с президентом Турции вопроса достройки второй «Мрии». Даже несмотря на ту сумму, которую я озвучил, турецкая сторона сказала, что продолжим еще обсуждать, пусть наши эксперты там подумают и обсудят», — сказал Уруский, выступление которого транслировало агентство Укринформ.

Он отметил, что Украина может достроить вторую «Мрию» при наличии заинтересованности инвесторов. При этом, по словам вице-премьера, в настоящее время турецкая сторона не высказывает заинтересованности в сотрудничестве относительно пассажирских самолетов. Речь шла о возможной закупки Ан-178.

В марте появилась информация о том, что после 18 месяцев ремонта и модернизации Ан-225 снова поднялся в воздух. Этот украинский борт является рекордсменом по грузоподъемности на рынке перевозок.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Анкару и встретился с лидером Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Тогда стороны выразили удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Лидеры поручили министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес.