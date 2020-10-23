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Набиуллина отметила влияние ослабления рубля на рост цен

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Произошедшее ослабление рубля продолжает влиять на темпы роста цен. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 23 октября.

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«Факторы со стороны спроса и предложения неоднородны и по-разному воздействуют на разные группы товаров и услуг», — сказала она, трансляция выступления Набиуллиной опубликована в YouTube. По словам главы ЦБ, влияние отложенного спроса на рост цен исчерпано, но взаимосвязь падения курса рубля и роста цен видно в непродовольственных товарах.

Ранее в октябре исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов отметил, что к концу октября возможно снижение курса рубля до 79–80 в паре с долларом и до 93–94 в паре с евро.

20 октября курс доллара США на Московской бирже вырос на 30 копеек — до 77,97 рубля. Курс евро вырос на 66 копеек и превысил 92 рубля.

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