В Минздраве рассказали о проблеме ожирения в России

Лишний вес есть у 42 млн россиян. Об этом заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По его словам, эту цифра — результат «скромных подсчетов». Дедов рассказал, что есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, гипертензия, нарушение углеводного обмена на грани критериев сахарного диабета.

Такие проблемы насчитываются у 19 млн человек. Однако из этих категорий люди могут выйти в здоровые, полагает Дедов.

Ранее в октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о лишнем весе у 47% мужчин в России. Больше нормы весит каждая третья россиянка.