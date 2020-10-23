Более 1,4 млн рублей перевела мошенникам жительница Якутска

В Якутске женщина перевела мошенникам более 1,4 млн рублей. Потерпевшая доверилась рекламе о заработке на торговле бинарными опционами.

По словам местной жительницы, она прошла по ссылке с рекламы и ввела в специальном окне свои личные данные, в том числе адрес электронной почты и телефон. Затем якутянка перевела 19 тыс. рублей для «активации аккаунта». В тот же день ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что будет ее личным финансовым специалистом. Он попросил женщину установить на компьютере программу для удаленного доступа. Вскоре женщина увидела в «личном кабинете» поступление в размере 5 тыс. рублей. Она хотела обналичить деньги, но мошенник сообщил, что для этого необходимо внести дополнительную сумму. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Для получения прибыли женщина оформила кредиты на 200 тыс. и 300 тыс. рублей. В общей сложности потерпевшая внесла на счет в программе более 1,4 млн рублей.

После последнего перевода якутянка заподозрила, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге жертвой мошенничества стала 76-летняя женщина. Она перечислила 1,075 млн рублей на неизвестные счета.