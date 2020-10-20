Эксперт назвал популярные схемы мошенничества во время пандемии

Многочисленные обращения за юридической помощью, в том числе в связи с мошенничеством, поступили на горячую линию Судебно-экспертной палаты (СЭП) России за период пандемии коронавируса, рассказал «Известиям» президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко во вторник, 20 октября.

Наиболее часто обращались граждане, которые пострадали или едва не пострадали от мошенников в сфере трудоустройства на удаленке, рассказал Шульженко.

Мнимые кадровые агентства предлагают соискателю заполнить анкету с личными данными на сайте. Затем ему приходит письмо о том, что он принят на работу, но нужно срочно перевести деньги или за некое оборудование, которое понадобится ему в работе, или за обучение, которое необходимо пройти перед вступлением в должность. В итоге человек перечисляет деньги, но в дальнейшем остается без денег и работы, рассказал эксперт.

Удар исподтишка

Другая популярная схема мошенников связана с возвратом НДС, отметил президент Судебно-экспертной палаты. «Мошенники размещают в интернете видеоролик, в котором говорится, что все россияне, оставшиеся в пандемию без доходов, могут вернуть налог на добавленную стоимость. Пользователи переходят по ссылке из описания к видеоролику и самостоятельно, добровольно совершают расходные операции», — подчеркнул специалист.



По его словам, в СЭП поступали обращения, когда мошенники в качестве наживки использовали тесты на COVID-19. Изъявившим желание россиянам приобрести такие тесты присылали ссылку для оплаты товара. Однако после оплаты тестов жертва их не получала, подчеркнул Шульженко.

По схожей схеме работают некоторые продавцы масок, которые создают сайты с указанием ИНН, ОГРН реально существующих юрлиц, однако перевод денег клиент осуществляет на электронные кошельки мошенников, в результате чего человек теряет деньги и не получает товар, добавил Шульженко.



«Подобная схема стала особенно распространена в связи с тем, что многие крупные онлайн-ритейлеры начали работать исключительно по предоплате . То есть расклад «деньги вперед» перестал вызывать у людей настороженность. А зря. Приобретать товар или услугу на таких условиях можно лишь у проверенных поставщиков, зарекомендовавших себя как надежные партнеры», — добавил президент Судебно-экспертной палаты.

Поставить блок

Чтобы защититься от мошенников, не стоит верить объявлениям, которые обещают что-то дешевле рыночной цены или в обход официальных и законных путей решения вопроса, заявил Денис Шульженко. По его словам, доверять можно лишь официальным сайтам органов власти, банков, компаний и схожих организаций.

Кроме того, если от покупателя требуются инвестиции для получения в будущем некой прибыли, например оплата обучения при трудоустройстве, скорее всего, это обман, полагает специалист.



«Часто люди отдают деньги мошенникам, когда их ограничивают во времени. Говорят, что предложение действительно «только сейчас». Самое главное, когда речь идет о деньгах, — не спешить с ними расстаться, и с холодной головой еще раз перепроверить информацию о магазине, работодателе, лице, которому вы собираетесь сделать перевод или предоставить доступ к своим персональным данным», — подчеркнул президент СЭП.

На бесплатной горячей линии Судебно-экспертной палаты России на вопросы о потенциальном мошенничестве отвечают компетентные юристы, IT-специалисты, заключил Шульженко.

Ранее 20 октября эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации, как избежать мошеннических манипуляций в период пандемии коронавируса. Одна из самых распространенных мошеннических схем заключается в том, что злоумышленник предлагает гражданину купить справку с подтверждением отсутствия COVID-19. В Роскачестве подчеркнули, что такой документ не имеет ценности.