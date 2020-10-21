Пенсионерка в Петербурге перечислила мошенникам более 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 76-летней женщины. Потерпевшая перечислила 1,075 млн рублей на неизвестные счета.

По словам пенсионерки, в феврале ей поступил телефонный звонок. Неизвестные представились сотрудниками известного банка и сообщили, что со счета женщины кто-то пытается снять деньги. Чтобы обезопасить накопления, жительнице Петербурга предложили перечислить деньги на «безопасные счета». Потерпевшая выполнила инструкции мошенников.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено 20 октября. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что жертвой мошенничества стала 46-летняя жительница Магадана. Неизвестный мужчина по телефону представился сотрудником банка и сообщил, что на женщину кто-то оформил кредит. Во избежание негативных последствий магаданке предложили провести ряд манипуляций через мобильный банк. Женщина лишилась более 1 млн рублей.