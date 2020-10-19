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Жительница Магадана перечислила мошенникам более 1 млн рублей

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В Магадане возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 46-летняя женщина перечислила неизвестным более 1 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, 14 октября потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные лица якобы оформили кредит на женщину. Во избежание негативных последствий магаданке предложили провести ряд манипуляций через мобильный банк. Женщина оформила кредит в размере более 1 млн рублей и перечислила средства на различные банковские счета. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества, когда спустя некоторое время ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и предложивший перечислить сбережения на безопасный счет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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