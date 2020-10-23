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Комплексная дезинфекция пройдет в школах Иркутской области

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Школы Иркутской области с 26 октября отправятся на двухнедельные каникулы. В учреждениях пройдет комплексная дезинфекция.

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О начале каникул сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона, во время каникул учреждения должны принять меры по дезинфекции. Каникулы завершатся 7 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.

На контроле регионального Роспотребнадзора находится 309 образовательных учреждений, в том числе 180 школ. Коронавирус выявлен у 364 учеников и 197 сотрудников учреждений.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 22 764 жителей Иркутской области. 18 637 человек завершили лечение.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (5478 новых случаев). За сутки лечение завершили 11 263 человека. Скончались 283 пациента.

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