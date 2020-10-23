В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила в пятницу, 23 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация в Российской Федерации по новой коронавирусной инфекции пока остается напряженной»,— приводит ее слова «РИА Новости».

Глава ведомства также упомянула, что сегодня во всех регионах ведется работа по противодействию коронавирусу. Как и в весенний период, решения о конкретных ограничениях принимают руководители субъектов по указаниям санитарных врачей субъектов.

Ранее, в пятницу, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что суточный прирост числа случаев коронавируса в России не критичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране. Он выразил мнение, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно в начале ноября.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

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