Психолог назвала признаки гениальности ребенка

Любознательность, чувствительность и стремление решать задачи говорят об одаренности ребенка, заявила детский психолог Полина Заргарова.

По словам специалиста, способности и интересы таких детей проявляются по-разному, но их зачастую объединяет нечто общее.

«Такие дети невероятно любознательны. При получении новой игрушки им не столько интересно с ней играть, сколько интересно разобрать ее на запчасти. Такие малыши всё в доме переворачивают вверх дном», — сказала она в пятницу, 23 октября, в интервью телеканалу 5-tv.ru.

Заргарова отметила, что они стремятся получать больше информации. У родителей это часто вызывает раздражение, поскольку такие дети являются еще и очень чувствительными, добавила эксперт.

«Такие дети часто чувствительны к одежде — им натирают швы, неудобно в шапке, неприятно в варежках, им может быть неудобно сидеть на твердом стуле или слишком мягкой кровати», — объяснила она.

Одаренные дети также отличаются тем, что любят решать задачи разного уровня: не только уравнения и формулы, но и также задачу достать предмет из труднодоступного места.

«Для одаренного ребенка это представляет интерес. Таким детям нравится прикладывать усилия ума, у них жажда сложных логических задач», — подчеркнула Заргарова.

Ранее психолог рассказала, как можно помочь ребенку с выбором будущей профессии. По словам специалиста, проблемы с выбором профессии обычно возникают у детей, не умеющих принимать самостоятельные решения. Кроме того, определиться с будущей профессией также помогают разнообразные кружки и секции, даже если ребенок часто их меняет, отметила психолог.