Лавров не исключил увеличения числа авиарейсов в Киргизию

Россия рассматривает возможность увеличения числа авиарейсов в Киргизию, решение будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемической обстановки. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Да, рассматривает. В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, передает ТАСС.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю). Затем авиасообщение открыли с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

16 октября стало известно, что Россия возобновляет сообщение с Кубой, Сербией и Японией.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.