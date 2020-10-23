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Составлен рейтинг покупаемых россиянами товаров «мимо кассы»

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Среди товаров, которые россияне готовы охотнее всего покупать «мимо кассы», лидирует готовая еда — борщ, сырники, пирожки, а также хлеб и молочные продукты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами платформы для торговли без персонала Briskly, которые поступили в «Известия» в пятницу, 23 октября.

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Рейтинг составлен по результатам анализа 400 тыс. трансакций, которые совершили пользователи мобильного приложения B-Pay в период с апреля по сентябрь 2020 года. Покупатели самостоятельно сканировали штрих-коды товаров в магазинах и оплачивали их, не прибегая к услугам кассиров.

Согласно полученным данным, покупатели разделились на две категории. Первые совершали покупки на сумму около 500 рублей и обычно в обеденный перерыв. Вторые закупали продукты домой со средним чеком 3,5 тыс. рублей. Количество покупок на одного клиента достигло 35 в месяц.

В первой группе лидирует готовая продукция. Ей отдавали предпочтение 44% клиентов. Здесь первое место занимают борщ, сырники, блюда, приготовленные на воке, и сэндвичи.

На второе место попали снеки и сладости. Их приобретает 37% покупателей. Особенно востребована эта продукция в магазинах и «умных холодильниках» рядом с офисами. 19% покупок приходится на товары повседневного спроса: бакалею, молочную продукцию и консервы.

Покупатели из второй группы чаще всего приобретали хлеб, молоко, сметану и творог. На втором месте — 30% — замороженная продукция: булочки, пицца, пирожки. На третьем — напитки.

Летом наибольшим спросом пользовалась сладкая газировка и холодный чай. С наступлением прохладной погоды стали чаще покупать готовый кофе.

С начала этого года Briskly подключили к технологии scan&pay («касса в смартфоне») более 600 компаний, в том числе «Азбука Вкуса» и «Улыбка Радуги». Сервисом воспользовались более 50 тыс. пользователей.

Ранее, 22 октября, результаты исследования крупнейшего оператора фискальных данных в РФ, IT-компании «Платформа ОФД» показали, что россияне в октябре стали приобретать защитные маски в шесть раз чаще, чем в апреле, а антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Рост продаж связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств, отмечают эксперты компании.

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