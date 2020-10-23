Авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке создадут в 2022 году

В 2022 году Минпромторг совместно с Минтрансом и Министерством развития Дальнего Востока планирует запуск новой региональной авиакомпании, которая будет выполнять полеты на легкомоторном самолете «Байкал». Об этом рассказала замглавы департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в пятницу, 23 октября.

Панина добавила, что Минпромторг и Минтранс также прорабатывают «комплексный вопрос мер субсидирования», направленный на снижение стоимости эксплуатации самолетов и перевозки.

О планах учредить на Дальнем Востоке авиакомпанию для внутренних перевозок сообщил 17 января глава Росавиации Александр Нерадько. Он отметил, что это может быть как новая компания, так и сформированная на базе дочерней. Также обсуждалось учреждение перевозчика на базе «Аэрофлота».

В тот же день в комитете Совета Федерации по экономической политике рассказали «Известиям», что формирование авиакомпании в ДФО, которую могут назвать «Дальний Восток», вероятно, потребует от 10 млрд до 30 млрд рублей. Деньги могут взять из Фонда национального благосостояния.

Спустя несколько дней индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков рассказал, что авиационный кластер собирается создать авиаперевозчика, который станет эксплуатировать только авиатехнику, произведенную в России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января доложить об идеях по авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном регионе. Кабинету министров он поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, которые должны отремонтировать по плану модернизации и расширения инфраструктуры, и рассчитать потенциальный пассажиропоток по предполагаемым маршрутам.

В мае вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что создаваемый перевозчик должен до 2024 года приобрести самолеты SSJ100 и МС-21.

В начале сентября стало известно, что учреждение такой авиакомпании оказалось под угрозой. Власти субъектов ДФО решили основать альянс региональных авиакомпаний с сохранением их юридической независимости, рассказали «Известиям» в правительствах Хабаровского края и Сахалинской области по итогам совещания, прошедшего 3 сентября. Инициатива формирования альянса принадлежит правительству Республики Якутия.

Отмечалось, что в регионах считают конструкцию более целесообразной, чем появление единой авиакомпании на базе сахалинской «Авроры».