Французский прокурор запросила 10 лет тюрьмы для россиянина Винника

Российскому программисту Александру Виннику грозит до 10 лет тюрьмы во Франции по обвинению в вымогательстве, отмывании денег и преступном сообществе. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что в пятницу суд в Париже завершает судебный процесс над Винником, который начался в понедельник.

Французский прокурор настаивает, что россиянин был одним из создателей вредоносной программы Locky, которая вымогала биткойны за данные, которые сама же шифровала. Ее жертвами с 2016 по 2018 год стали около 200 частных лиц и компаний во Франции.

Главная линия защиты Винника заключается в том, что он был всего лишь техническим оператором, выполняющим указания директоров.

Как уточняет «РИА Новости», помимо 10 лет тюрьмы, прокурор требует приговорить Винника к штрафу в размере €750 тыс.

21 октября, во второй день слушаний по делу, защита программиста Винника заявляла, что удовлетворена ходом слушаний. По словам адвоката российского гражданина Фредерика Бело, в тот день Винник дал развернутые ответы на все вопросы судей, а также представил множество деталей и уточнил ряд моментов своей деятельности. Также Бело считает, что его подзащитный дал все необходимые объяснения, для того чтобы максимально пролить свет на произошедшее.

Три года назад специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции по запросу американских властей. США также обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.