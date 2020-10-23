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В Кремле назвали очищение воздуха в городах России одним из приоритетов

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Очищение воздуха является одной из приоритетов экологической повестки России, заявил в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал прозвучавшие на теледебатах слова президента США Дональда Трампа о том, что в Китае, Индии и России грязный воздух.

«Безусловно, есть места в России, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России это один из главных приоритетов сейчас. Экология является частью нацпланов развития», — отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства указал, что для решения такой масштабной проблемы нужно действовать совместно с другими странами.

«Конечно же, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие», — добавил Песков.

15 октября экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете представили документ на заседании рабочей группы Общественного совета документ, в котором предлагается пересмотреть список участников федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» и увеличить его в два раза.

ФП «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Президент России Владимир Путин подписал о нем указ в 2018 году. Цель проекта — снизить совокупный объем выбросов на 22% к 2024 году относительно уровня на 31 декабря 2017-го.

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