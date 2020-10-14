Экологи предложили расширить список городов для программы «Чистый воздух»

Экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете предлагают пересмотреть список участников федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» и увеличить его в два раза. Доклад с такой инициативой будет представлен 15 октября на заседании рабочей группы Общественного совета при Минприроды, рассказали «Известиям» в общественных советах при ведомствах.

ФП «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Президент России Владимир Путин подписал о нем указ в 2018 году. Решение было принято после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Цель проекта — снизить совокупный объем выбросов на 22% к 2024 году относительно уровня на 31 декабря 2017-го.

На реализацию федпроекта выделили около 500 млрд рублей. Эту сумму разделят между 12 городами-участниками: Братском, Красноярском, Липецком, Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском, Омском, Челябинском, Череповцом и Читой.

По мнению и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, есть города, в которых ситуация с загрязнением воздуха гораздо хуже, и в связи с этим список городов должен быть пересмотрен. Только в пяти населенных пунктах, где реализуется проект, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, указал он. Большая часть таких городов в программу не включена, подчеркнул эколог.

Высокая степень загрязнения воздуха также зафиксирована в Абакане, Зиме, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Селенгинске, Шелехове, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ и Иркутске, по данным Рогидромета. Экологи считают, что эти населенные пункты должны быть включены в список участников федпроекта «Чистый воздух» в первую очередь.

Заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что в них проблема с загрязнением атмосферы требует вмешательства со стороны государства.

«Например, по подсчетам Росгидромета, в Иркутской области более 70% населения подвержены воздействию опасных веществ в воздухе. Там широко представлена угольная промышленность. Но источники загрязнения в регионах могут быть разными», — сказал он.

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