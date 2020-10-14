Прямой эфир
Сюжет:

Экологи предложили расширить список городов для программы «Чистый воздух»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете предлагают пересмотреть список участников федерального проекта (ФП) «Чистый воздух» и увеличить его в два раза. Доклад с такой инициативой будет представлен 15 октября на заседании рабочей группы Общественного совета при Минприроды, рассказали «Известиям» в общественных советах при ведомствах.

По линии разлива: что приводит к авариям с нефтепродуктами в России
Очередной инцидент произошел на Ангаре, где в реку попало дизтопливо из лопнувшей цистерны

ФП «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Президент России Владимир Путин подписал о нем указ в 2018 году. Решение было принято после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Цель проекта — снизить совокупный объем выбросов на 22% к 2024 году относительно уровня на 31 декабря 2017-го.

На реализацию федпроекта выделили около 500 млрд рублей. Эту сумму разделят между 12 городами-участниками: Братском, Красноярском, Липецком, Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском, Омском, Челябинском, Череповцом и Читой.

По мнению и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, есть города, в которых ситуация с загрязнением воздуха гораздо хуже, и в связи с этим список городов должен быть пересмотрен. Только в пяти населенных пунктах, где реализуется проект, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, указал он. Большая часть таких городов в программу не включена, подчеркнул эколог.

Высокая степень загрязнения воздуха также зафиксирована в Абакане, Зиме, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Селенгинске, Шелехове, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ и Иркутске, по данным Рогидромета. Экологи считают, что эти населенные пункты должны быть включены в список участников федпроекта «Чистый воздух» в первую очередь.

Заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что в них проблема с загрязнением атмосферы требует вмешательства со стороны государства.

«Например, по подсчетам Росгидромета, в Иркутской области более 70% населения подвержены воздействию опасных веществ в воздухе. Там широко представлена угольная промышленность. Но источники загрязнения в регионах могут быть разными», — сказал он.

Полную версию читайте в материале:

«Вздохнут свободно: список «грязных» городов России хотят удвоить».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020