Прямой эфир

Песков разъяснил роль Путина в отправке Навального на лечение в Берлин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 октября объяснил, какую именно роль глава государства сыграл в отправке блогера Алексея Навального в Германию.

Без суда последствия: что стоит за санкциями ЕС по «делу Навального»
Евросоюз ввел ограничительные меры, не дождавшись результатов расследования

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично попросил Генпрокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера для лечения в Германии.

«Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой — с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу. И он не мог выезжать за границу. И в этой части — да, это мог сделать только президент. Но разрешение на отправление больного, разрешение на его перевозку, это не имело отношения к президенту. Это целиком и полностью прерогатива врачей», — сказала Песков.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Евросоюз и Великобритания 15 октября ввели санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Навального.

В Кремле и Министерстве иностранных дел России пообещали ответить на новые санкции Евросоюза.

Кроме того, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что санкции Евросоюза по ситуации с Навальным подтвердили опасения, что отношения между Россией и ЕС будут доведены до самого низкого уровня.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020