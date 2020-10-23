Песков разъяснил роль Путина в отправке Навального на лечение в Берлин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 октября объяснил, какую именно роль глава государства сыграл в отправке блогера Алексея Навального в Германию.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что лично попросил Генпрокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера для лечения в Германии.

«Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой — с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу. И он не мог выезжать за границу. И в этой части — да, это мог сделать только президент. Но разрешение на отправление больного, разрешение на его перевозку, это не имело отношения к президенту. Это целиком и полностью прерогатива врачей», — сказала Песков.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

Евросоюз и Великобритания 15 октября ввели санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Навального.

В Кремле и Министерстве иностранных дел России пообещали ответить на новые санкции Евросоюза.

Кроме того, постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что санкции Евросоюза по ситуации с Навальным подтвердили опасения, что отношения между Россией и ЕС будут доведены до самого низкого уровня.