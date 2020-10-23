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Вывески советского периода запретят демонтировать в Петербурге

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В Санкт-Петербурге запретят убирать с фасадов домов вывески советского периода. Соответствующий законопроект поддержал комитет по законодательству городского парламента. В Смольном также предложили внести в него ряд поправок.

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Так, глава комитета Денис Четырбок выступил с инициативой запретить демонтаж вывесок, которые были установлены до 1 января 1990 года. Он отметил, что город уже потерял многие «артефакты советской эпохи», такие как вывески «Ателье» на Ординарной и «Дом радио и музыки» на Гражданском. Это произошло из-за жалобы местного жителя, который отправил 8 тыс. обращений на портал «Санкт-Петербург».

В свою очередь, замглавы комитета по печати Ярослав Иванов, чьи слова приводит телеканал «78», предложил защищать не только вывески советского периода, но и их точные копии, поскольку во влажном климате Петербурга многие из них со временем приходят в негодность. В комитете по градостроительству и архитектуре предложили провести инвентаризацию таких вывесок.

Также власти Петербурга пообещали разобраться, почему с фасада одного из домов на улице Рубинштейна сняли таблички, посвященные жертвам политических репрессий.

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