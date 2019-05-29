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В Петербурге закрыли суши-бар с аморально звучащим названием

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Фото: Depositphotos
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В Санкт-Петербурге закрыли суши-бар «ЁбиДоёби», что переводится с японского как «день недели — суббота», сообщает городское управление ФАС в среду, 29 мая.

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Ресторан принадлежал компании ООО «Успех». На надпись пожаловались граждане, которые проживают рядом с баром.

«Мне очень жаль, что вывеску нашего заведения читали маленькие дети. Именно поэтому мы сняли данную вывеску и впредь ее не размещаем. Также по причине аморального названия мы продали бизнес», — сказала директор «Успеха».

Она также принесла извинения жителям дома, в котором находилось заведение, и всем, кто, проходя мимо, видел его название.

В качестве доказательства также была представлена фотография ресторана, на которой видно, что он закрыт.

В 2016 году название «ЁбиДоёби» уже обсуждали в ФАС из-за жалоб жителей Красноярска, которых также беспокоила вывеска службы доставки суши. Совет по этике признал название суши-бара законным и не нарушающим закон о рекламе.

Как отмечает Пятый канал, вероятно, всё дело в букве «ё». Если бы название кафе было бы написано с «е», то эксперты вполне могли бы усмотреть на вывеске элементы табуированной лексики.

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