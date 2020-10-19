Прямой эфир

Таблички памяти жертв репрессий убрали со стены дома в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге со стены дома на улице Рубинштейна демонтировали 15 табличек памяти жертв политических репрессий. Это сделала управляющая компания.

Речь идет о доме № 23, где жил писатель Сергей Довлатов. Как написала в своем Facebook депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова, УК сняла таблички под предлогом недовольства жителей, несмотря на то что большинство их было за установку памятных знаков.

Лаврова пообещала написать по этому поводу депутатский запрос и попросила у коллег помощи в скорейшем возвращении табличек на прежнее место.

Как уточняет телеканал «78», знаки установило общественное движение «Последний адрес» для увековечивания памяти жертв сталинских репрессий.

В начале июля на Серафимовском кладбище в Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020