Таблички памяти жертв репрессий убрали со стены дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге со стены дома на улице Рубинштейна демонтировали 15 табличек памяти жертв политических репрессий. Это сделала управляющая компания.

Речь идет о доме № 23, где жил писатель Сергей Довлатов. Как написала в своем Facebook депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова, УК сняла таблички под предлогом недовольства жителей, несмотря на то что большинство их было за установку памятных знаков.

Лаврова пообещала написать по этому поводу депутатский запрос и попросила у коллег помощи в скорейшем возвращении табличек на прежнее место.

Как уточняет телеканал «78», знаки установило общественное движение «Последний адрес» для увековечивания памяти жертв сталинских репрессий.

В начале июля на Серафимовском кладбище в Петербурге открыли мемориал офицерам-подводникам, погибшим в Баренцевом море в июле 2019 года.