«Автостат» назвал самые популярные универсалы в России за 9 месяцев

В России за 9 месяцев 2020 года было продано 78 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 23 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным в стране классическим универсалом стала модель Lada Vesta SW, продажи которой составили 36 тыс. единиц. На втором месте находится Lada Largus — универсалы этого семейства приобрели 25 тыс. покупателей. Третье место занимает Lada Granta, которую выбрали 10 тыс. российских потребителей.

Отмечается, что вся тройка лидеров возглавляет и рейтинг самых доступных универсалов России (в базовой комплектации их цена не превышает 800 тыс. рублей).

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Если в 2014 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года стоимость машины достигла отметки 1 674 000 рублей.