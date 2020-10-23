Названы чаще всего эвакуируемые в Москве за стоянку без номеров люксовые машины

В Москве за сентябрь 2020 года эвакуировали 316 автомобилей без номеров. Об этом 23 октября говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Среди автомобилей класса люкс чаще всего эвакуировали «безымянные» автомобили марки BMW — за сентябрь их было 35. Еще без номеров часто оставляли Mercedes, Audi, Lexus и Infiniti», — отметили в дептрансе.

В ведомстве также подчеркнули, что автомобили, оставленные без номерных знаков, могут представлять опасность. После эвакуации машины проходят проверку в правоохранительных органах, так как они могут быть в угоне.

24 сентября стало известно, что в Москве летом около 40% автомобилистов из числа тех, кто подавал жалобу на штраф, по невнимательности допустили ошибки при оплате парковки.

Так, 18% водителей ошиблись при вводе букв или цифр госномера своего авто, 5% — при указании парковочной зоны. Зачастую водители также занимали парковочные места, предназначенные только для грузовиков или автобусов, или оплачивали парковку несвоевременно.