В Крыму нашли древнюю оборонительную башню

Древняя оборонительная башня была обнаружена археологами в западной части Крыма. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил журналистам директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«На городище Кульчук интересное открытие. Раскопана новая оборонительная башня. Открытие фортификационных сооружений античного времени всегда интересно. Там получены интересные результаты», — цитирует Майко «РИА Новости».

Он уточнил, что раскопки проводились Донузлавской археологической экспедицией.

Греко-скифское городище Кульчук расположено на западном побережье Крыма. Ученые считают, что оно возникло примерно в IV веке до н.э.

В начале октября в Краснодарском крае нашли редкую 200-летнюю монету. Находка принадлежит директору НИИ исторической антропологии и филологии МГТУ имени Носова, ведущему сотруднику Института археологии РАН Михаилу Абрамзону. Монета номиналом в один бешлык была изготовлена в Бахчисарае. Ученый полагает, что она принадлежала крымскому хану, которого звали Шахин Герай.