Редкую 200-летнюю монету обнаружили ученые на Кубани

В Краснодарском крае нашли редкую 200-летнюю монету. Находка принадлежит директору НИИ исторической антропологии и филологии МГТУ имени Носова, ведущему сотруднику Института археологии РАН Михаилу Абрамзону.

Монета номиналом в один бешлык была изготовлена в Бахчисарае. Ученый полагает, что она принадлежала крымскому хану, которого звали Шахин Герай. По словам Абрамзона, которые приводит сайт «Первого областного», монету нашли на дороге, по которой двигались полки Суворова. Это был центральный тракт, по которому когда-то Лермонтов ехал в Тамань.

Находку передали в музей-заповедник на Кубани.

В этом году магнитогорские ученые обнаружили и другие редкие находки. Речь идет об античных городищах, коллекциях византийского золота и древнерусского серебра.