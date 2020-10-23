Mazda приостановила поставки модели Mazda 3 в Россию

Японская компания Mazda приостановила поставки модели Mazda 3 на российский рынок из-за резко увеличившегося утилизационного сбора на импортные автомобили. Об этом 23 октября сообщает портал «Колеса» со ссылкой на российское представительство марки.

Отмечается, что с 1 января 2020 года утильсбор увеличился более чем в два раза: на легковушки с моторами объемом от 1,0 до 2,0 л он составляет 178 тыс. рублей, а с двигателями от 2,0 до 3,0 л — 281 тыс. рублей. И если утильсбор на машины, выпущенные в России, компенсирует государство, то на иномарки, ввозимые из-за рубежа, например, новую Mazda3, это правило не распространяется.

Импортер оплачивает утильсбор при таможенном оформлении завозимой машины, а затем просто включает в ту цену, которую покупатель видит в автосалоне. В результате компактный автомобиль Mazda 3 становится дороже кроссовера CX-5.

23 сентября сообщалось, что на российском рынке появится новый японский кроссовер Mazda CX-30.