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Новак спрогнозировал снижение экспорта нефти и газа по итогам 2020 года

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Россия в 2020 году планирует экспортировать 225 млн т нефти и этот показатель будет меньше прошлогоднего на 16,4%. Об этом 23 октября сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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«Добыча нефти в этом году снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн тонн при изначальном плане 558-560 млн тонн», — отметил министр.

Экспорт составит 225 млн т и это на 16,4% меньше уровня 2019 года. В 2021-2023 годах, по его словам, планируется добыча от 518 до 560 млн т.

«Мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии. Ну и, конечно, на эти показатели будет влиять ограничения по сделке ОПЕК+», — подчеркнул Новак.

Кроме того, он добавил, что добыча газа в России в 2020 году снизится на 6,5% до 690 млрд куб. м. Экспорт, в свою очередь, уменьшится на 16,5% — до 184,5 млрд куб. м.

На этой неделе Новак отметил, что странам ОПЕК+ необходимо продолжать в полном объеме соблюдать свои обязательства в рамках соглашения об ограничении добычи нефти, так как рынок еще не стабилен.

В начале сентября Новак заявил, что средняя цена на нефть в 2021 году может составить $65 за баррель, однако, скорее всего, будет колебаться в районе $50–55.

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