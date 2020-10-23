Губернатор Курганской области Шумков ушел на карантин

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправился на карантин из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией коллегами. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе главы региона в пятницу, 23 октября.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков работает дистанционно. Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный, и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно», — сказали в пресс-службе.

В региональном правительстве заявили, что Шумков чувствует себя нормально, признаков заболевания у него нет.

По данным оперштаба на 23 октября, в регионе с начала эпидемии зафиксировали 5 226 случаев COVID-19. За весь период погибли 72 пациента, выздоровели — 4 179.

Накануне Алексей Кузнецов, помощник главы Минздрава России Михаила Мурашко, заявил, что министр уходит на карантин из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов его семьи. Сам глава ведомства чувствует себя хорошо, но в ближайшее время будет работать удаленно. На публичных мероприятиях представлять министерство будет первый замглавы Минздрава Игорь Каграманян.

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