В Челябинске прокуратура начала проверку соцорганов после гибели ребенка

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил организовать проверку органов системы профилактики и органов опеки в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти малолетнего ребенка в Челябинске. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей», — говорится в сообщении.

По словам родителей, семимесячный младенец умер от болезни. После смерти ребенка родители выбросили его тело в реку Миасс.

Отмечается, что накануне мать ребенка заведомо ложно обратилась в полицию с заявлением о его похищении. Девушка рассказала, что неизвестный похитил у нее малыша, когда она вышла из такси и шла к дому. По словам матери, злоумышленник дернул ее сзади за капюшон, она упала и только потом обнаружила, что пропала переноска с ребенком.

Женщина утверждала, что также лишилась смартфона и ключей, после чего обратилась к случайному прохожему с просьбой вызвать полицию. Таксист, который вез пострадавшую, позднее рассказал, что у нее была с собой детская переноска, но голос ребенка он не слышал.

Установлено, что семья неблагополучная, состоит на учете в уполномоченных органах.

Региональное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Расследование взято на контроль руководством следственного управления.