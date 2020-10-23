В Челябинске мать выбросила в реку тело умершего ребенка

В Челябинске мать инсценировала похищение семимесячного младенца, тело которого на самом деле сбросили в реку Миасс. Об этом рассказал телеканалу РЕН ТВ старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков в пятницу, 23 октября.

По его словам, дело возбудили по факту смерти ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ

«По предварительной информации, со слов матери, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела, сбросили тело в реку Миасс», — сказал Шишков, добавив, что ведется поиск тела малыша.

До этого 24-летняя девушка заявила, что неизвестный похитил у нее малыша, когда она вышла из такси и шла к дому. По словам матери, злоумышленник дернул ее сзади за капюшон, она упала и только потом обнаружила, что пропала переноска с ребенком.

Женщина утверждала, что также лишилась смартфона и ключей, после чего обратилась к случайному прохожему с просьбой вызвать полицию. Таксист, который вез пострадавшую, позднее рассказал, что у нее была с собой детская переноска, но голос ребенка он не слышал.

РЕН ТВ сообщал, что полиция проверяет эту информацию.