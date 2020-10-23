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В Челябинске проверяют сообщение о похищении семимесячного ребенка

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Челябинские полицейские проверяют информацию местной жительницы, о том что у нее похитили младенца во время прогулки по улице. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, молодая женщина гуляла с младенцем, когда злоумышленник дернул ее сзади за капюшон, она упала и, по ее словам, только потом обнаружила, что пропала переноска с семимесячным малышом.

По утверждению женщины, она также лишилась смартфона и ключей, после чего обратилась к случайному прохожему с просьбой вызвать полицию. Мужчина засомневался в ее адекватности, однако дозвонился до стражей порядка. Таксист, который вез пострадавшую, позднее также отметил, что у нее была с собой переноска, но голос самого мальчика он не слышал.

Ранее 25 июля сообщалось о похищении грудничка из роддома под Ростовом. Как сообщал источник «Известий», одна из пациенток предложила матери мальчика обменяться детьми. Роженица отказалась от обмена, но никому не сообщила о произошедшем, а потом ее ребенок исчез. Позднее в этот же день похищенного из роддома новорожденного мальчика вернули родителям.

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