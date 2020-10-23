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Фестиваль Юрия Башмета на Южном Урале открыли в Челябинске

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В Челябинске открыли III Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета на Южном Урале. Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени Прокофьева. В ней принял участие губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что у жителей региона уже третий год подряд появляется возможность наслаждаться авторским проектом Юрия Башмета.

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По словам главы региона, география фестиваля расширяется. Помимо двух дней в Челябинске фестиваль состоится в Троицке и Сатке.

В свою очередь, народный артист России Юрий Башмет подчеркнул особую важность того, что фестиваль проходит в непростое время, когда крупные мероприятия отменяются.

В мероприятии будет участвовать Южноуральский симфонический оркестр, который был образован год назад. Это особо отметил маэстро. По его словам, которые приводит сайт «Первого областного», в историю войдет замечательный оркестр, потому что он «родился в тот год, когда всё погибает».

В начале октября в Ярославле прошел XII Международный фестиваль Юрия Башмета. Его едва не отменили, когда за несколько дней до открытия пришла новость о госпитализации маэстро с положительным тестом на COVID-19.

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