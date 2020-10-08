Ноты протеста: фестиваль Башмета в Ярославле открылся вопреки пандемии

Строгое соблюдение шахматной рассадки, маски даже на артистах, отсутствие антрактов в течение двух часов и оркестр без заболевшего дирижера — таковы невеселые обстоятельства концертной жизни в разгар пандемии. Стартовавший в Ярославле XII Международный фестиваль Юрия Башмета едва не отменили, когда за несколько дней до открытия пришла тревожная новость о госпитализации маэстро с положительным тестом на COVID-19. Но в итоге было решено провести всё запланированное, экстренно откорректировав программу. «Известия» оценили, как крупнейший региональный музыкальный марафон адаптировался к реалиям второй волны пандемии.

Издалека долго

Фестиваль Башмета в Ярославле и близлежащих городах на берегах Волги обычно проходит в мае. В этом году он в привычные сроки не состоялся, но отменять его вовсе маэстро не захотел и перенес на октябрь. Судя по количеству и реакции публики на первых концертах, решение было верное. Событий сопоставимого уровня в этом регионе сейчас просто нет, сезон в местной филармонии только стартовал, и потому ради живых впечатлений меломаны готовы смириться со всем — и с ковидными ограничениями, и с внезапным отсутствием главной звезды.

Фото: Наталья Бородина

В филармонии, где проходят почти все события фестиваля, действительно строго следят за соблюдением противоэпидемиологических мер. На моих глазах капельдинеры рассадили супружескую пару через кресло, ответив на возражения, что исключений из правил нет, а одну зрительницу прямо во время концерта деликатно, но настойчиво попросили надеть маску. Впрочем, с этим можно (и нужно) смириться. Куда тяжелее, даже при большой любви к музыке, высидеть больше двух часов без антракта. Программы первых вечеров формировались явно без учета этого обстоятельства.

С другой стороны, во всем этом, да и в самом факте проведения концертов в столь неспокойное время читалась почти нарочитая демонстрация стойкости со стороны как артистов, так и зрителей. И если бы надо было придумать девиз фестивалю, им стало бы выражение «вопреки всему». Организовать — вопреки тотальной неопределенности и заведомой невозможности заполнить зал, посетить — вопреки различным неудобствам и опасениям, сыграть — вопреки риску заразиться и даже отсутствию дирижера.

Отряд без командира

Да, «Солистам Москвы» пришлось выступать на вечере-открытии без «командира» — заменить Башмета кем-либо другим ансамбль, видимо, счел невозможным, и назвать решение ошибочным мы не можем. Звучание коллектива было достаточно слаженным, темпы — корректными, и если что в игре музыкантов и выдавало нестандартность ситуации, так это заметная напряженность солиста в Первом концерте Шопена. Народный артист Николай Луганский в первых же тактах допустил обидные неточности, хотя затем без проблем справился с куда более сложными местами. Но главное — сочинение польского лирика прозвучало у него чересчур напористо, может, даже агрессивно. Ничего удивительного: в отсутствие Юрия Абрамовича именно на пианиста легли базовые дирижерские функции, и это явно мешало ему сосредоточиться на собственных фортепианных задачах.

Фото: Наталья Бородина

Более уверенно вела себя скрипачка Татьяна Самуил, которой в свой день рождения выпало солировать в Фантазии на темы оперы Бизе «Кармен» Пабло Сарасате. Возможно, имениннице помогло почувствовать себя роковой героиней эффектное красное платье, но она с явным удовольствием преодолевала сложности своей партии и не подавала виду даже тогда, когда кавалькада флажолетов «отклонялась от курса». Что, впрочем, можно простить за насыщенный, яркий звук.

Поблагодарить публику за теплый прием солисты решили двумя бисами: Прелюдией до минор Рахманинова (Луганский) и дуэтным переложением «Размышления» из оперы «Таис» Массне (Самуил и Луганский). После чего был бы логичен антракт — но нельзя. Поэтому следующий час подуставшая публика внимала музыкально-поэтическому действу «Дон Жуан, или Каменный гость». Текст маленькой трагедии представили Сергей Епишев и Ольга Смирнова, причем актер сериала «Кухня» оказался вполне органичным во всех доставшихся ему репликах, а его напарница по сцене — напротив. Дисбаланс скрашивали «Солисты Москвы», сопровождавшие чтение весьма удачно подобранными фрагментами из произведений Моцарта, Боккерини, Тавернера, Стравинского и других композиторов.

Недокормить зрителя

На этом же концерте должна была прозвучать и мировая премьера — сочинение Кузьмы Бодрова Lux in tenebris («Свет во тьме») для альта и хора. Но, может, и хорошо, что в итоге она была перенесена на финальный вечер, когда маэстро Башмет, уже выписанный из больницы, скорее всего, сможет выйти на сцену. Оставить пьесу в программе первого дня было бы перебором.

Как известно, публику лучше немного недокормить, чем перекормить. И лишь нарушением этого принципа можно объяснить отсутствие бисов на гала-концерте солистов «Геликон-оперы» (второй день фестиваля). После двухчасового марафона у счастливой публики просто не осталось сил требовать «продолжения банкета», хотя пели артисты достойно, да и репертуар выбрали самый что ни на есть комфортный для восприятия. Арии Верди, Пуччини, Доницетти, Понкьелли, Чилеа, включая такие хиты, как Nessun dorma из «Турандот» и Застольную песню из «Травиаты», прозвучали в сопровождении оркестра «Новая Россия» под управлением Валерия Кирьянова.

Фото: Марина Козлова

Было неожиданно увидеть на некоторых оркестрантах струнной группы маски. Певцы же в любовных дуэтах обнимались как ни в чем не бывало, но зато обыграли ковидные ограничения в начальном номере. Разделив на двоих арию Фигаро из «Севильского цирюльника», баритоны Алексей Исаев и Максим Перебейнос в конце не пожали друг другу руки, как того требовала комическая мизансцена раздвоения личности, а демонстративно соприкоснулись локтями.

Главные события фестиваля, однако, впереди. 9 октября в филармонии Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев в своем пианистическом амплуа исполнят Третий концерт Бетховена и Второй — Сен-Санса. Если ничего не сорвется (постоянная оговорка последних дней), ярославским меломанам повезет больше столичных: у нас народный артист играл эти произведения в разные дни. А 10 октября на приволжскую сцену выйдет единственная зарубежная звезда, впрочем, для России уже давно родная, — австрийский контртенор Макс Эммануэль Ценчич с фирменной барочной программой.