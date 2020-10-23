На Ленинградской АЭС новый блок № 2 подключили к энергосистеме
На Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») подключили к системе новый энергоблок N6 с реактором ВВЭР-1200 (или блок N2 ЛАЭС-2). Об этом говорится в сообщении на сайте концерна в пятницу, 23 октября.
Энергоблок синхронизировали с сетью, он вышел на мощность 240 МВт.
«В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна — это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая — еще более важная веха — первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию», — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора «Росатома» Александра Локшина.
По словам гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова, предстоит этап опытно-промышленной эксплуатации — ступенчатое освоение мощности реактора до 100%.
По завершении этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок остановят для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.
Блок №2 ЛАЭС-2 планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 году.
В конце августа этого года «Росэнергоатом» заявил, что состоялся пуск ядерного реактора энергоблока № 2 на ЛАЭС-2. Отмечалось, что мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а осенью энергоблок подключат к сети, чтобы выдать в нее первые киловатт-часы.
В июле в реактор на энергоблоке № 2 ЛАЭС начали загружать 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.
Запуск нового блока стал завершающим звеном в сооружении в России первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, разработанному еще в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас являются главным экспортным продуктом «Росатома».