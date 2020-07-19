Появилось видео старта пуска нового энергоблока на ЛАЭС

Появились кадры с места загрузки ядерного топлива в реактор на новом российском энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС) в воскресенье. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ 19 июля.

На видеозаписи сначала показана панорама Ленинградской АЭС, затем — пусковые операции на новом энергоблоке.

Ранее в воскресенье в «Росэнергоатоме» сообщили, что в реактор на втором блоке Ленинградской АЭС-2 начали загружать 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.

Таким образом на энергоблоке начали этап физического пуска, который в среднем займет около двух месяцев. Затем будет энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности.

Полностью загрузка топлива по плану завершится в течение этого года, а в 2021 году энергоблок введут в промышленную эксплуатацию.

В сообщении, которое опубликовано на сайте энергетической компании, говорится, что топливо изготовили на заводе химических концентратов в Новосибирске.

«Начало операций по физическому пуску фактически означает, что все работы, связанные с сооружением блока, закончены. Сегодня это самое важное оборудование блока получило статус ядерной энергетической установки», — приводит департамент коммуникаций слова гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова.

Запуск нового блока станет завершающим звеном в сооружении в России первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, который разработали еще в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом «Росатома».