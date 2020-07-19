На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка ядерного топлива на втором блоке

Началась загрузка ядерного топлива в реактор на новом российском энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2, передает 19 июля пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будет последовательно загружено 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом», — говорится в сообщении.

Таким образом, на энергоблоке начат так называемый этап физического пуска, который в среднем занимает около двух месяцев.За физическим следуют энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности.

Целиком загрузка топлива по плану будет завершена в течение нынешнего года, а в 2021 году энергоблок будет введен в промышленную эксплуатацию.

«Физпуск — это только первый шаг, впереди у нас долгий путь. Уже этой осенью мы подключим блок к сети и выработаем первые киловатт-часы электроэнергии, поэтапно осваивая уровни мощности реактора до 100%. При этом мы будем выполнять сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем и системы безопасности блока, чтобы уже в начале 2021 года ввести новый блок в промышленную эксплуатацию», — приводит концерн слова директора Ленинградской АЭС Владимира Перегуда.

Запуск нового блока станет завершающим звеном в сооружении в России первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, разработанному в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом «Росатома».

После получения лицензии пусковые операции на первом энергоблоке были проведены 8 декабря 2017 года, а 6 февраля его реакторную установку вывели на минимально контролируемый уровень мощности. Программа физического пуска энергоблока была завершена 15 февраля.