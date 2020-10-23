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Поезд под Вологдой насмерть сбил трех подростков

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На станции Вохтога в Вологодской области поезд насмерть сбил трех перебегавших пути подростков. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России в пятницу, 23 октября.

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Сообщение о происшествии поступило следователям накануне вечером. Отмечалось, что поезд, который следовал по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург, сбил троих подростков: мальчика 2005 года рождения и двоих девочек 2006 года рождения. Согласно предварительным данным, они переходили железнодорожные пути перед близко идущим составом. Несмотря попытки машиниста экстренно затормозить, избежать столкновения не удалось.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи осмотрели место ЧП и приступили к изучению условий проживания подростков. Назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия установят обстоятельства трагедии.

В начале июля в Шелеховском районе в Иркутской области погиб подросток при наезде грузового поезда. Трагедия случилась на перегоне Гончарово — Шелехов в районе садоводства «Металлург». Специалисты изучили записи камер видеонаблюдения по пути парня из дома в учебное заведение, допросили педагогов, изъяли аудиозаписи переговоров машинистов локомотива и диспетчерской.

В начале октября стало известно, что следователи начали проверку по факту гибели этого подростка. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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