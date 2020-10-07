Прямой эфир

Дело возбудили после наезда поезда на подростка в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего подростка на железной дороге в Иркутской области. Парня сбил грузовой поезд.

Трагедия произошла на перегоне Гончарово — Шелехов 3 июля. По данным правоохранительных органов, подросток погиб при наезде грузового поезда в районе садоводства «Металлург» в Шелеховском районе. Специалисты изучили записи камер видеонаблюдения по пути молодого человека из дома в учебное заведение, допросили педагогов, а также изъяли аудиозаписи переговоров машинистов локомотива и диспетчерской. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователи ищут возможных очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае электропоезд насмерть сбил 46-летнего мужчину. Потерпевший шел по путям и не реагировал на сигналы машиниста.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020