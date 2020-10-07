Дело возбудили после наезда поезда на подростка в Иркутской области

Следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего подростка на железной дороге в Иркутской области. Парня сбил грузовой поезд.

Трагедия произошла на перегоне Гончарово — Шелехов 3 июля. По данным правоохранительных органов, подросток погиб при наезде грузового поезда в районе садоводства «Металлург» в Шелеховском районе. Специалисты изучили записи камер видеонаблюдения по пути молодого человека из дома в учебное заведение, допросили педагогов, а также изъяли аудиозаписи переговоров машинистов локомотива и диспетчерской. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователи ищут возможных очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае электропоезд насмерть сбил 46-летнего мужчину. Потерпевший шел по путям и не реагировал на сигналы машиниста.