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Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

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Электропоезд насмерть сбил 46-летнего мужчину в Алтайском крае. Потерпевший шел по путям и не реагировал на сигналы машиниста.

Трагедия произошла на перегоне Озерки–Цаплино. По данным правоохранительных органов, машинист заметил на путях мужчину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм пешеход скончался на месте. Об этом сообщает altapress.ru.

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Томске под грузовой поезд попал мужчина в состоянии опьянения. Он получил различные ушибы и травмы головы. Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести.

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