Эксперт заверил в отсутствии массовых увольнений в России из-за роботов

Автоматизация рабочих мест в ближайшие несколько лет не приведет к массовым увольнениям. Об этом 23 октября заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Появление роботов, во всяком случае, физических роботов, создает больше рабочих мест, чем уничтожает. Просто роль человека существенно меняется. Я во всяком случае не ожидаю в течение ближайших четырех лет ни массовой смены водителей, ни массовой смены нотариусов. Массовой потери мест от автоматизации в ближайшие несколько лет не будет», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Он отметил, что больше всего дискуссий было в отношении замены людей роботами в сфере ритейла, однако из-за распространения коронавируса многие магазины закрылись и граждане стали чаще отдавать предпочтение онлайн-покупкам.

Он добавил, что если бы режим карантина продлился не месяц, а год, то изменения были бы более катастрофичными.

Несколько дней назад было опубликовано исследование Всемирного экономического форума, согласно которому развитие новых технологий может вытеснить с мирового рынка труда 85 млн рабочих мест, при этом появятся около 97 млн новых.

В конце июля стало известно, что число российских специалистов из различных профобластей, которые считают, что в ближайшие 10 лет их могут частично или полностью заменить роботами, за последние четыре года выросло в 1,5 раза.