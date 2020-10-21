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В ВЭФ предупредили об упразднении 85 млн рабочих мест из-за развития технологий

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Развитие новых технологий может вытеснить с мирового рынка труда 85 млн рабочих мест, при этом появятся около 97 млн новых. Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF, ВЭФ) The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020»), сообщает «РИА Новости».

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По мнению опрошенных работодателей из 26 стран, новые рабочие места будут более адаптированы к современным технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Однако, несмотря на то что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся.

Отмечается, что к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% — планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ и лишь 34% будут расширять штат.

В целом в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше, говорится в докладе.

«Значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации», — отмечается в исследовании.

Темпы внедрения технологий в ближайшие пять лет останутся прежними, хотя в некоторых областях они могут заметно ускориться.

«В числе трендов — облачные вычисления, технологии, связанные с большими данными и электронной коммерцией. Вместе с тем значительно возрос интерес к шифрованию, а также к негуманоидным роботам и искусственному интеллекту», — пишут авторы исследования.

В начале октября сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции усугубляет ситуацию на рынке труда в Евросоюзе, больше всего от сокращений страдают женщины и молодежь.

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