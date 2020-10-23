Прямой эфир

В РФ допустили появление гибридной формы обучения не раньше 2025 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тотальный переход системы образования на дистанционный формат в России никогда не предлагался. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

В рамках московского международного форума «Открытые инновации» Песков назвал тему полного перехода системы образования на дистанционный формат «общественной страшилкой». По его мнению, единственно возможное будущее — это гибридная система.

Минобрнауки просит более 5 млрд на дистанционное обучение
Минобрнауки просит более 5 млрд на дистанционное обучение
Именно в такую сумму министерство оценивает организацию обучения для граждан из стран СНГ и для наших соотечественников, проживающих за границей

«Учиться у лучших вы можете с использованием онлайновых инструментов, и в этом смысле онлайн-составляющая в образовательном процессе делает его гораздо качественным», — сказал спецпредставитель президента России.

В интервью «РИА Новости» Песков пояснил, что технологически к переходу на гибридный формат обучения Россия будет готова через 5–6 лет, так как для того, чтобы система заработала, должен быть быстрый и дешевый интернет.

«Пока этого нет, эта система будет несправедливой. Если мы за пять-шесть лет решим проблему «последней мили» — доступа к дешевому и быстрому интернету для конечного пользователя — и решим много сопутствующих технологических проблем, в том числе проблему фильтрации контента, то наступит это время. Об этом говорить пока рано, это история повестки 2025–2028 годов», — добавил он.

В начале октября президент России Владимир Путин заявлял, что разговоры о переходе школьников на дистанционное обучение несерьезны. По словам российского лидера, в стране дистанционная система обучения создается по мере необходимости.

Тогда Путин также добавлял, что в настоящее время стоят проблемы, связанные с обеспечением возможности применения любых платформ, первая из которых — обеспечение доступа к широкополосному интернету. Глава государства пообещал, что этот вопрос должен быть решен в течение следующего года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020