В РФ допустили появление гибридной формы обучения не раньше 2025 года

Тотальный переход системы образования на дистанционный формат в России никогда не предлагался. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

В рамках московского международного форума «Открытые инновации» Песков назвал тему полного перехода системы образования на дистанционный формат «общественной страшилкой». По его мнению, единственно возможное будущее — это гибридная система.

«Учиться у лучших вы можете с использованием онлайновых инструментов, и в этом смысле онлайн-составляющая в образовательном процессе делает его гораздо качественным», — сказал спецпредставитель президента России.

В интервью «РИА Новости» Песков пояснил, что технологически к переходу на гибридный формат обучения Россия будет готова через 5–6 лет, так как для того, чтобы система заработала, должен быть быстрый и дешевый интернет.

«Пока этого нет, эта система будет несправедливой. Если мы за пять-шесть лет решим проблему «последней мили» — доступа к дешевому и быстрому интернету для конечного пользователя — и решим много сопутствующих технологических проблем, в том числе проблему фильтрации контента, то наступит это время. Об этом говорить пока рано, это история повестки 2025–2028 годов», — добавил он.

В начале октября президент России Владимир Путин заявлял, что разговоры о переходе школьников на дистанционное обучение несерьезны. По словам российского лидера, в стране дистанционная система обучения создается по мере необходимости.

Тогда Путин также добавлял, что в настоящее время стоят проблемы, связанные с обеспечением возможности применения любых платформ, первая из которых — обеспечение доступа к широкополосному интернету. Глава государства пообещал, что этот вопрос должен быть решен в течение следующего года.