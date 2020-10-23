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Выкинувшая младенца в реку жительница Челябинска объяснилась

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Мать из Челябинска рассказала телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 23 октября, зачем инсценировала похищение своего семимесячного ребенка.

По словам 24-летней девушки, ее сын некоторое время назад тяжело заболел, после чего скончался. Мать утверждает, что перепугалась, взяла переноску для детей, положила туда тело малыша и отправилась на улицу. Там она выбросила младенца в реку Миасс, после чего решила уехать на такси.

Девушка поймала такси на Шоссе Металлургов. Когда она покинула автомобиль и пошла к дому, решила выдумать преступника. Она придумала, будто сзади подскочил неизвестный злоумышленник, дернул за капюшон и убежал с младенцем.

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Позже таксист заявил телеканалу, что у пассажирки была переноска, однако оттуда не доносилось никаких звуков, что могло показаться подозрительным.

О произошедшем стало известно ранее в пятницу. Мать заявила, что, когда она вышла из такси и шла к дому, неизвестный дернул ее сзади за капюшон, она упала и только потом обнаружила, что пропала переноска с ребенком. Женщина также говорила, что лишилась смартфона и ключей, после чего попросила случайного прохожего вызвать полицию.

Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков заявил РЕН ТВ, что, по предварительной информации, девушка инсценировала похищение младенца, тело которого на самом деле сбросили в реку Миасс.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

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