Эпидемиолог опроверг предположение о детях-разносчиках коронавируса

Предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса — не подтвердилось. Об этом заявил 23 октября директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

«Взрослые заражают детей, а не наоборот. Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — отметил Тотолян в разговоре с «РИА Новости».

Он объяснил, что для размножения в организме вирусу необходимо проникнуть в клетки и запускает этот процесс рецептор ACE2, представленность которого увеличивается с возрастом, пишет «Газета.ру».

«И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — добавил эксперт.

В начале октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.

Вместе с тем, еще в начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова напротив отметила, что дети почти не передают коронавирусную инфекцию взрослым.

В конце августа в Роспотребнадзоре заявили, что самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции в России обнаружен у детей до 13 лет.

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