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Врачи посоветовали употреблять антисептики исходя из типа кожи

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Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи рекомендуют не злоупотреблять антисептиками и применять их, принимая во внимание тип кожи. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает РБК.

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По мнению врача-дерматолога Татьяны Егоровой, лучше носить перчатки, поскольку антисептик разрушает гидролипидный слой кожи и даже, если кожа здорова, его можно наносить без вреда максимум три раза. Чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта. Врач отметила, что в антисептиках в метро много спирта.

Сколько раз в день наносить антисептик стоит исходя из индивидуальной чувствительности кожи, объяснила дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.

«Каждая кожа разная и по-разному реагирует. Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз — и у него будет раздражение. Единой не существует цифры, это неправильный подход. Есть индивидуальная чувствительность кожи, от этой точки надо отталкиваться», — заявила она.

Дерматолог подчеркнула, что и ношение перчаток, и частое мытье рук тоже могут привести к проблемам с кожей. Они, как любые дезинфицирующие вещества, нарушают микробиом кожи, приводят к тому, что она «начинает сохнуть, шелушиться, появляются трещины».

Специалист добавила, что выбирать средства защиты от коронавируса следует исходя из личных предпочтений человека, также нужно не забывать об увлажнении кожи — через пять–десять минут после использования антисептика или перчаток наносить увлажняющий крем.

Врач-дерматолог Екатерина Надежкина также полагает, что частота использования антисептика для каждого очень индивидуальна. Самым же простым способом уменьшить вред от применения антисептика является увлажняющий крем для рук.

Накануне бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал ношение перчаток проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса. А дезинфеканты, по его мнению, убивают всю микрофлору.

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