Девушку осудили в США за план нападения на чернокожих прихожан

Суд в американском штате Джорджия приговорил к 10 годам условного заключения 17-летнюю девушку за план вооруженного нападения на чернокожих прихожан. Об этом сообщил местный телеканал Fox5 Atlanta.

На момент ареста осужденной было 16 лет. Девушка планировала напасть с ножом на прихожан Африканской методистской епископальной церкви в городе Гейнсвилл. Мотивом являлся именно цвет кожи прихожан.

По данным агентства Associated Press, девушка приобрела несколько мясницких и кухонных ножей для нападения, а также проводила «разведку местности», готовясь к преступлению. Кроме того, осужденная вела дневник, в котором подробно описывала свой план.

До 21-летия подросток будет содержаться в специальном центре департамента по делам несовершеннолетних. После освобождения из него еще 10 лет она будет находиться на испытательном сроке. Также в течение этого времени ей нельзя приближаться к любой Африканской церкви ближе чем на 45 м.

6 октября сообщалось, что супругам Маклоски, которые вышли с оружием в руках для защиты своего дома в Сент-Луисе во время протестов, предстали перед судом и им были предъявлены обвинения в том, что они направили пистолет и автомат на манифестантов, а также в махинациях с доказательствами.

Дело в отношении супружеской пары завели 21 июля. Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в июне. Марк Маклоски и его жена Патришиа направили на толпу участников протеста автомат и пистолет, когда те направлялись к дому проживающего поблизости губернатора штата.

По словам главного прокурора Сент-Луиса Кима Гарднера, подобная демонстрация оружия незаконна. Супругам грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

По словам Маклоски, они опасались за свою жизнь, так как протестующие снесли ворота частного квартала и ворвались на его улицу.