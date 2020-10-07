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Супругов из Сент-Луиса обвинили в направлении оружия на протестующих

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Супругам Маклоски, которые вышли с оружием в руках для защиты своего дома в Сент-Луисе во время протестов, предстали перед судом и им были предъявлены обвинения в том, что они направили пистолет и автомат на манифестантов, а также в махинациях с доказательствами. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил телеканал KMOV.

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Его адвокат Джоэл Шварц, сказал, что обвинения его не удивили, заявив, что суд не располагал всеми фактами.

«Как только все факты станут известны, станет ясно, что Макклоски не совершали никаких преступлений», — сказал он.

В свою очередь Марк Маклоски разочарован тем, что ни одного из протестующих не обвинили.

Дело в отношении супружеской пары завели 21 июля. Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в июне. Марк Маклоски и его жена Патришиа направили на толпу участников протеста автомат и пистолет, когда те направлялись к дому проживающего поблизости губернатора штата.

По словам главного прокурора Сент-Луиса Кима Гарднера, подобная демонстрация оружия незаконна. Супругам грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

По словам Маклоски, они опасались за свою жизнь, так как протестующие снесли ворота частного квартала и ворвались на его улицу.

С критикой действий городского прокурора выступил и президент США Дональд Трамп.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией, мародерства и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям.

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